Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2007 yılında İzmit'te yaşanan cinayet olayına ilişkin hakkında kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü G.Ş'nin (32) Dereboğazı mevkisinde bir depoda bulunduğunu tespit etti.

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