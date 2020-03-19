Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
6 saat önce
Kocaeli'de, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.D, İstanbul'un Tuzla ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
S.D, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:44 Kaynak: AA
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