Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası ve çeşitli suçlardan hakkında yakalama emri bulunan K.T'nin Derince ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla K.T'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.