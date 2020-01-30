Kocaeli'de aranması olan 34 kişi operasyonla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de aranması olan 34 kişi operasyonla yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de aranması olan 34 kişi operasyonla yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması olan 34 kişi yakalandı.

Kocaeli'de aranması olan 34 kişi operasyonla yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması olan 34 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, aranan suçluların yakalanması amacıyla operasyon düzenledi. Toplamda 275 personelle düzenlenen operasyonlarda belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Operasyonlarda kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti yapmak gibi çeşitli suçlardan aranması olan 34 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorguları sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:14 Kaynak: İHA
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