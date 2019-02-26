Kocaeli'de Arızalanan Bulaşık Makinesinden Yangın Çıktı
24 dakika önce
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, arızalanan bulaşık makinesinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde, arızalanan bulaşık makinesinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde ?Körfez Güney
Mahallesi Boncuk Sokak'ta çıktı. Apartmanın 2'nci katında oturan Ayşe Demirkan, iddiaya göre bulaşık makinesini çalıştırarak komşusuna gitti. Ayşe Demirkan'ın oğlu Enes geldiğinde evin dumanlarla kaplı olduğunu görüp müdahale etmeye çalıştı. Enes Demirkan'ın müdahalesi yeterli olmayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Gelen itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının bulaşık makinesinin arızalanması sonucu çıktığı belirlendi.
Yangına müdahale eden Enes Demirkan, geç kalsaydı evin yanabileceğini ve yangına zamanında müdahale edildiğini söyledi.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:58 Kaynak: DHA
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