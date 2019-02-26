Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Arızalanan Bulaşık Makinesinden Yangın Çıktı

Kocaeli'de Arızalanan Bulaşık Makinesinden Yangın Çıktı

24 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, arızalanan bulaşık makinesinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'de Arızalanan Bulaşık Makinesinden Yangın Çıktı, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, arızalanan bulaşık makinesinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ?Körfez Güney Mahallesi Boncuk Sokak'ta çıktı. Apartmanın 2'nci katında oturan Ayşe Demirkan, iddiaya göre bulaşık makinesini çalıştırarak komşusuna gitti. Ayşe Demirkan'ın oğlu Enes geldiğinde evin dumanlarla kaplı olduğunu görüp müdahale etmeye çalıştı. Enes Demirkan'ın müdahalesi yeterli olmayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Gelen itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının bulaşık makinesinin arızalanması sonucu çıktığı belirlendi.

Yangına müdahale eden Enes Demirkan, geç kalsaydı evin yanabileceğini ve yangına zamanında müdahale edildiğini söyledi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:58 Kaynak: DHA

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