Kocaeli'de arızalanan kalıp makinesinden fırlayan parçalar 3 işçiyi yaraladı - Son Dakika
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Kocaeli'de arızalanan kalıp makinesinden fırlayan parçalar 3 işçiyi yaraladı

14.03.2022 17:03
Kocaeli'de arızalanan kalıp makinesinden fırlayan parçalar 3 işçiyi yaraladı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde döküm fabrikasında arızalanan kalıp makinesinden fırlayan parçalar nedeniyle yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde döküm fabrikasında arızalanan kalıp makinesinden fırlayan parçalar nedeniyle yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Akse Mahallesi 538 Sokak'ta faaliyet gösteren döküm fabrikasında arıza yapan kalıp makinesinden fırlayan parçalar 3 işçiyi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri süren işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Çayırova, Kocaeli, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de arızalanan kalıp makinesinden fırlayan parçalar 3 işçiyi yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de arızalanan kalıp makinesinden fırlayan parçalar 3 işçiyi yaraladı - Son Dakika
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