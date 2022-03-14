Kocaeli'de arızalanan kalıp makinesinden fırlayan parçalar 3 işçiyi yaraladı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde döküm fabrikasında arızalanan kalıp makinesinden fırlayan parçalar nedeniyle yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Akse Mahallesi 538 Sokak'ta faaliyet gösteren döküm fabrikasında arıza yapan kalıp makinesinden fırlayan parçalar 3 işçiyi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavileri süren işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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