Söz verilen sanık İbrahim Ö, suçsuz olduğunu savunarak, "Arkadaşımı kazara vurduğumu en başından beri söylüyorum. Benim düşmanım değil, dostum öldü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de arkadaşını silahla öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

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