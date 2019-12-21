Kocaeli'de arkadaşının yanlışlıkla vurduğu iddia edilen genç öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de arkadaşının yanlışlıkla vurduğu iddia edilen genç öldü - Son Dakika

Kocaeli'de arkadaşının yanlışlıkla vurduğu iddia edilen genç öldü

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kocaeli'de arkadaşının yanlışlıkla vurduğu iddia edilen genç öldü, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak'ta Batuhan D. (17), ders çalışmak için arkadaşlarını eve çağırdı.

Gençler, bir süre sonra Batuhan D'nin babasına ait ruhsatlı silahla oynamaya başladı.

Bu sırada silahı alan T.K, oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı.

Silahtan çıkan kurşun Batuhan D'nin sırtına isabet etti.

Ağır yaralanan genç, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Batuhan D, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

T.K. ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kocaeli, Kadıköy, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a kaybetmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
20:50 Robin Hood bu kez de Üsküdar Kuleli'de ortaya çıktı - Son Dakika
20:50 Beyoğlu'nda yapılan 'hanutçu' operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
20:50 Hassan Diyab: "Hedefim Lübnan'da teknokrat hükümet kurmak" - Son Dakika
20:49 Gaziantep fk maçının ardından - Son Dakika
20:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödül için çok ciddi isimler tespit edildi" - Son Dakika
19:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:53:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de arkadaşının yanlışlıkla vurduğu iddia edilen genç öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]