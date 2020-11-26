Kocaeli'de artan vaka sayıları korkutuyor - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Kocaeli 'de vaka sayılarının arttığını açıklarken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz misafirlik ve davetlerin ertelenmesini isteyerek, daha fazla kısıtlama ve yasaklama olmaması için kurallara uyulmasını istedi.

Tüm yurtta artış gösteren ve özellikle de Kocaeli'de son dönemde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle hastanelerde bulunan yoğun bakım üniteleri ile solunum cihazları doluluk oranları arttı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, "Kıymetli Kocaelili kardeşlerim, valiniz olarak benim ve Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi ilimizdeki vaka sayıları hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarımızı zorlamaya başlıyor. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Misafirlik ve davetleri erteleyelim lütfen. Daha fazla kısıtlama ve yasaklama olmaması için kişisel önlemlerimizi en üst seviyeye çıkarmaya ve alınan tedbirlere uymaya davet ediyorum" paylaşımında bulundu.