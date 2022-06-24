Kocaeli'de asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı

24.06.2022 20:05
Kocaeli'de asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde su getirdiği apartmanda asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde su getirdiği apartmanda asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

28 Haziran Mahallesi'nde bulunan sitedeki binaya su getiren Ali G, henüz belirlenemeyen nedenle 3. kattan asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ali G'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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