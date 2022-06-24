28 Haziran Mahallesi'nde bulunan sitedeki binaya su getiren Ali G, henüz belirlenemeyen nedenle 3. kattan asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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