Kocaeli'de asayiş - Son Dakika

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla eş zamanlı ve planlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda, başta asayişe müessir suçlar olmak üzere hırsızlık ve dolandırıcılık, silahla tehdit, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, mala zarar verme, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 19 kişi yakalandı.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.