Kocaeli'de asayiş - Son Dakika

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede T.S'nin tabancayla yaralanması sonrasında Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen çalışmanın ardından ekipler, şüpheli F.A'yı Körfez ilçesinde gözaltına aldı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında bir tabanca, bu silaha ait mermiler ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Aynı zamanda 7 farklı suçtan arama kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

İş yerinden hırsızlık iddiası

İzmit ilçesinde farklı zamanlarda 2 iş yerinden video oyun konsolu, kulaklık ve hoparlör çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen şüpheli S.T, yapılan operasyonla yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen video oyun konsolu müştekisine teslim edildi.

Dolandırıcılık iddiası

Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan kuyumcuya gelen bir kişinin sahte altın kolye bozdurmaya çalıştığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.K'nin aracında yapılan aramada 3 sahte altın kolye ele geçirildi.

Şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.