Kocaeli'de asayiş - Son Dakika

Kocaeli'de asayiş

07.11.2020 10:59
Kocaeli'de asayiş, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iki evden 19 Ekim'de hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, İstanbul'da düzenlenen operasyonla şüpheli M.C.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli M.C.K'nin poliste 46 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Gebze'deki operasyonda 2 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda S.U, F.S, K.Ş. ve A.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evinde arama yapan ekipler, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 43 bıçak, 35 tabanca fişeği, kelepçe, uyuşturucu içmek için kullanılan 3 plastik şişe ve çalıntı olduğu değerlendirilen bazı eşyalar ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U ve F.S. tutuklandı, K.Ş. ve A.Ş. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan şüpheliler S.U ve F.S'nun "uyuşturucu imal ve ticaret" suçundan haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Bu arada jandarma kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şüphelinin koltuğun arkasında uyuduğu ve jandarmanın uyarısıyla uyandığı yer alıyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de asayiş - Son Dakika


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