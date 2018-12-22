Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Asayiş Uygulaması

Kocaeli'de Asayiş Uygulaması

52 dakika önce

Kocaeli'de 301 polisin katılımıyla yol uygulaması yapıldı, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile umuma açık yerler denetlendi.

Kocaeli'de Asayiş Uygulaması, System.String[]
Kocaeli'de 301 polisin katılımıyla yol uygulaması yapıldı, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile umuma açık yerler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Huzur Uygulaması" kapsamında İzmit ilçesinde alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile umuma açık yerlerin denetlendiği uygulamada, araçlar durdurularak yolcuların kimlik kontrolü gerçekleştirildi, şüphelilerin üzerleri arandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, il asayiş, güvenlik, siber ve narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin görev aldığı operasyonda, bin 653 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Uygulamada, 167 araç arandı, 10 araç sürücüsüne 3 bin 351 lira ceza kesildi, ehliyetsiz araç kullanan bir kişiye 4 bin 36 lira idari para cezası uygulandı.

Umuma açık 35 iş yerinde yapılan denetimlerdeyse kapalı alanlarda sigara içilmesine müsaade edilmesi ve çalışanların kimlik bildirimi yapılmaması suçundan 7 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Kent genelinde huzur ve güveni tesis etmek üzere uygulamaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:54 Kaynak: AA

İzmit, Huzur, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi İçişleri Bakanı Soylu: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarından Sonra 291 Bin 790 Suriyeli Ülkesine Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:46:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Asayiş Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]