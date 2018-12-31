Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Asayiş Uygulaması

Kocaeli'de Asayiş Uygulaması

41 dakika önce

Kocaeli'de 750 polisin katılımıyla yol uygulaması yapıldı, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile umuma açık yerler denetlendi.

Kocaeli'de Asayiş Uygulaması, System.String[]
Kocaeli'de 750 polisin katılımıyla yol uygulaması yapıldı, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile umuma açık yerler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Koordinasyon ve Harekat Şube Müdürlüğünce yeni yıl tedbirleri kapsamında il genelinde alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile umuma açık yerlerin denetlendiği uygulamada, araçlar durdurularak yolcuların kimlik kontrolü gerçekleştirildi, şüphelilerin üzeri arandı.

İl asayiş, güvenlik, siber ve narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin görev aldığı uygulamada, 4 bin 556 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranan 10 kişi yakalandı, 10 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve bu silaha ait 13 mermi elde geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Uygulamada, bin 3 araç arandı, 94 araç sürücüsüne 49 bin 782 lira ceza kesildi.

Umuma açık 51 iş yerinde yapılan denetimlerde kapalı alanlarda sigara içilmesine müsaade edilmesi ve çalışanların kimlik bildirimi yapılmaması suçundan 2 kişi hakkında işlem yapıldı, 1 kumar makinesi ele geçirildi.

Kent genelinde huzur ve güveni tesis etmek üzere uygulamaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:23 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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