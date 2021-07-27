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Aşı olmayanlar çağrı merkezlerinden aranarak ikna ediliyor - Son Dakika

Aşı olmayanlar çağrı merkezlerinden aranarak ikna ediliyor

27.07.2021 16:25

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşısını yaptırmayanlar, çağrı merkezlerinden aranarak ikna edilmeye çalışılıyor.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşısını yaptırmayanlar, çağrı merkezlerinden aranarak ikna edilmeye çalışılıyor.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, aşılama çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini, bilim insanlarının, bilim kurullarının ve hekimlerin tüm tavsiyelerine rağmen hala toplumda aşı karşıtlığı geliştirme anlayışının devam ettiğini üzülerek gördüklerini söyledi.

Kocaeli'nin şu anda 1 milyon 550 bin doz rakamının biraz üzerinde olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Birinci dozda henüz 1 milyonu bulamadık, bunu bulmalıyız. 1 milyon yetmez çünkü hedef nüfusumuz, 1 milyon 487 bin. Birinci doz için halen aşı yapmamız gereken 470 binlik bir grup gözüküyor." dedi.

Aşılamada yaş gruplarına göre özel çalışma yaptıklarını aktaran Yavuz, 60 yaş üstünde çok iyi noktada olduklarını, yüzde 85-90'ının aşılandığını kaydetti.

Yavuz, detaylı çalışmanın kaymakamlıklara da gönderildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu hafta içerisinde sağlık müdürlerimizle, kaymakamlarımızla yeniden toplantı yapacağız ve çağrı merkezlerinden herkes aranacak. 'Ayşe Hanım, iyi günler dileriz, sistemimizden aşı yaptırmadığınızı tespit etmiş bulunuyoruz. Lütfen aşınızı olun.' Çağrı merkezleri başında hekimlerimiz olacak ve sorulan sorulara cevap verecekler. Şu anda arkadaşlara verdiğim birinci talimat bu. Herkesi arayacağız. Şu anda 25 bin civarında kişiyi aradık ve bu arama faaliyetlerini devam ettireceğiz."

Üniversite hocaları ile uzman hekimlerin, aşı konusunu toplumun önünde daha fazla işleyeceğini ve insanları bilgilendireceğini aktaran Yavuz, bu süreçten güçlenerek çıkacaklarını dile getirdi.

Aşı olmayanlar çağrı merkezlerinden aranarak ikna ediliyor
Aşı olmayanlar çağrı merkezlerinden aranarak ikna ediliyor
Aşı olmayanlar çağrı merkezlerinden aranarak ikna ediliyor
Aşı olmayanlar çağrı merkezlerinden aranarak ikna ediliyor
Aşı olmayanlar çağrı merkezlerinden aranarak ikna ediliyor
Aşı olmayanlar çağrı merkezlerinden aranarak ikna ediliyor
Aşı olmayanlar çağrı merkezlerinden aranarak ikna ediliyor
Aşı olmayanlar çağrı merkezlerinden aranarak ikna ediliyor

COVIRAN Bereket, Mesleki Eğitim, İstihdam, Kocaeli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Aşı olmayanlar çağrı merkezlerinden aranarak ikna ediliyor - Son Dakika


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