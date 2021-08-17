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'Kocaeli'de aşılama oranı yüzde 70'i geçti' - Son Dakika

'Kocaeli'de aşılama oranı yüzde 70'i geçti'

17.08.2021 10:22
'Kocaeli'de aşılama oranı yüzde 70'i geçti', System.String[]

KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kentte aşılama oranının yüzde 70'i geçtiğini, yapılan aşı sayısının 1 milyon 960 bin dozu geçtiğini belirterek, "Hijyen belki bir dereceye kadar kontrol ediliyor, ama maske ve mesafe konusunda bir rehavete kapılmış durumdayız.

KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kentte aşılama oranının yüzde 70'i geçtiğini, yapılan aşı sayısının 1 milyon 960 bin dozu geçtiğini belirterek, "Hijyen belki bir dereceye kadar kontrol ediliyor, ama maske ve mesafe konusunda bir rehavete kapılmış durumdayız. Vaka sayılarının bu seviyede kalmasının yapılan aşılar sayesinde olduğunu düşünüyorum" dedi.

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarının sürdüğü Kocaeli'de aşılama oranı yüzde 70'i geçti. En az bir doz aşı olanların sayısının 1 milyon 50 bini geçtiği kentte, yapılan aşı sayısı da 1 milyon 960 bin dozun üzerin çıktı. Yoğun bakımda ikinci doz aşısını tamamlayan kişi bulunmadığını belirten Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, son dönemde yayılım gösteren delta varyantının gençleri de yüksek oranda etkilediğini söyleyerek uyarıda bulundu. Halkın son dönemlerde maske ve mesafe kurallarını esnettiğine de dikkat çeken Pehlevan, vaka sayılarının belirli bir seviyede seyretmesinin yapılan aşılar sayesinde olduğunu düşündüğünü söyledi.

'NÜFUSUMUZUN YÜZDE 75'İNİ MUTLAKA AŞILAMAMIZ LAZIM'Kocaeli'de korumanın sağlanması için nüfusun en az yüzde 75'inin aşılanması gerektiğini söyleyen Pehlevan, "Aşılamada toplamda 1 milyon 960 bin dozu geçtik. 2 milyona yaklaştık. Sadece birinci doz aşısını olanlarda da 1 milyon 50 bin civarında bir sayıya eriştik. Fakat bu Kocaeli için yeterli değil. En az 150-200 bin aşılama daha yapmamız lazım. Çünkü nüfusumuzun yüzde 75'ini mutlaka aşılamamız lazım. Bu salgında en önemli silahımız aşı, ama aşıyla birlikte kesinlikle rehavete kapılmadan sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konularında çok dikkatli olmamız lazım. Özellikle, üzülerek görüyoruz ki son zamanlarda insanlar maskeden ve sosyal mesafeden bir hayli uzaklaşmış durumdalar. Onun için özellikle aşılama ile beraber, rehavete kapılmadan bu önlemlere de azami ölçüde dikkat etmemiz şart. Şu an 15 yaş üzerindeki herkese aşılama hakkı çıktı. 12 yaşın üzerinde olup da kronik hastalığı olan gençlerimize de aşılama hakkı çıktı. Özellikle son dönemde hastane yatış oranlarına baktığımızda, yatışlardaki yaş oranlarına baktığımızda hastalığın daha çok genç nüfusa doğru kaydığını görüyoruz. Onun için gençlerimiz, 'Bize bir şey olmaz. Biz hafif atlatırız' diye düşünmesin. Özellikle son varyant ile beraber genç insanların da hastaneye yattığını, hatta yoğun bakıma yattığını biliyoruz" dedi'İNSANLAR HİÇ OLMADIĞI KADAR RAHAT DAVRANIYORLAR'Halkın rehavete kapılarak maske ve mesafe kurallarını esnettiğini belirten Pehlevan, "Aşı o kadar koruyucu ki; şu anda Kocaeli'de bütün aşı dozları tamamlanmış kişilerden hiç kimse yoğun bakımda yatmıyor. Biz ölümlere ve yoğun bakıma yatan hastaların geneline baktığımızda ya hiç aşı yapılmamış ya da eksik doz aşılanmış kişilerin söz konusu olduğunu görüyoruz. Onun için bütün vatandaşlarımıza önerimiz, tüm doz aşılarını mutlaka yaptırsınlar ve maske, mesafe, hijyen konusunda asla taviz vermesinler. Özellikle önümüzdeki aydan itibaren, muhtemelen havalar biraz daha serinlemeye başlayacaktır. İnsanların kapalı ortamlarda bir araya geldiği ortamlar da artacaktır."'ZAMANI GELDİĞİNDE TÜM DOZ AŞILARIN YAPILMASI LAZIM'

İnsanların hiç olmadığı kadar rahat davrandıklarını ifade eden Pehlevan, "Hijyen belki bir dereceye kadar kontrol ediliyor, ama maske ve mesafe konusunda bir rehavete kapılmış durumdayız. Vaka sayılarının bu seviyede kalmasının yapılan aşılar sayesinde olduğunu düşünüyorum. Bütün göstergeler bunu gösteriyor. Fakat pandeminin tamamen kontrol altına alınması için mutlaka aşıların büyük oranda tamamlanması ve vaka sayılarının en aza düşmesi şart. Ancak bundan sonra rehavete kapılabiliriz. Onun için, en son hasta taburcu olana kadar mutlaka önlemlere uymak lazım ve zamanı geldiğinde tüm doz aşıların yapılması lazım" ifadelerini kullandı.


'Kocaeli'de aşılama oranı yüzde 70'i geçti'
'Kocaeli'de aşılama oranı yüzde 70'i geçti'
'Kocaeli'de aşılama oranı yüzde 70'i geçti'

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kocaeli'de aşılama oranı yüzde 70'i geçti' - Son Dakika


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