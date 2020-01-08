Kocaeli'de aşırı yağış nedeniyle yol çöktü - Son Dakika
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Kocaeli'de aşırı yağış nedeniyle yol çöktü

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde aşırı yağış nedeniyle iki mahalleyi birbirine bağlayan yolda çökme meydana geldi.

Kocaeli'de aşırı yağış nedeniyle yol çöktü, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde aşırı yağış nedeniyle iki mahalleyi birbirine bağlayan yolda çökme meydana geldi.

Kocaeli'de belli aralıklarla etkili olan sağanak yağış, Kandıra ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışlar, Elmacık Mahallesi ile Araman Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolun Sakallar mevkisindeki 150 metrelik kısmında çökmeye neden oldu.

Olay sırasında yolun çöken kısmında kalan bir panelvan ile sulama tankeri, iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.

Jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatarak araçları alternatif yollara yönlendirirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bölgede çalışma başlatıldı.

Öte yandan, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, olay yerinde incelemede bulundu.

Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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