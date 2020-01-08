Kocaeli'de aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü - Son Dakika

Kocaeli'de aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sağanak yağış nedeniyle üzerinden araç geçtiği sırada bir yol çöktü.

Kocaeli'de aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sağanak yağış nedeniyle üzerinden araç geçtiği sırada bir yol çöktü. Çökme sonrası yol trafiğe kapatıldı.


Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kocakaymaz-Ocaklar Mahallesi ile Kaymaz-Araman Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol çöktü. Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çökmenin meydana geldiği yolda çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler ve çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, Kaymaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yakalandıkları amansız hastalık ikiz kardeşleri 2 yıl arayla hayattan kopardı
Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı! Portakal bahçesine dayısını kontrole giden yeğen, üzerinde 2 köpek olan parçalanmış cesediyle karşılaştı Cep telefonu tamircisinin bilgisayarından çıkanlar halkı öfkelendirdi! Tunceli'de halk sokağa döküldü

Son Dakika Haberleri
00:26 Kapadokya'da kar güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika Haber
00:24 Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika Haber
00:19 Troll TEDAŞ Hesabından Paylaşılmış Akıllara Zarar 15 Tweet - Son Dakika Haber
00:18 8 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:09 Son dakika: Irak'ta tansiyon düşmüyor! ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı - Son Dakika Haber
23:27 Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 00:52:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]