Kocaeli'de asırlık çınar ağaçlarının röntgeni çekildi - Son Dakika

Kocaeli'de asırlık çınar ağaçlarının röntgeni çekildi

17.11.2020 16:39
Kocaeli'de asırlık çınar ağaçlarının röntgeni çekildi, System.String[]

Kocaeli'de, İstanbul Üniversitesinin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan rapor doğrultusunda devrilme riski oluşturan tescilli 15 çınar ağacı kaldırıldı, 67 çınar ağacının bakımı yapılacak.

Kocaeli'de, İstanbul Üniversitesinin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan rapor doğrultusunda devrilme riski oluşturan tescilli 15 çınar ağacı kaldırıldı, 67 çınar ağacının bakımı yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran 2019'da Yürüyüş Yolu'nda bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenen tarihi çınar ağaçlarından birinin fırtına nedeniyle yıkılması üzerine, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi iş birliğiyle Yürüyüş Yolu ve Başiskele Çuhane Caddesi'nde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, tarihi çınar ağaçlarının özel bilgisayarlarla röntgeni çekildi.

Yürüyüş Yolu'nda tamamlanan çalışmaların ardından Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çuhane Caddesi'ndeki çınar ağaçları için de harekete geçti.

Çuhane Caddesi'nde bulunan çınar ağaçlarıyla ilgili İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinin hazırladığı rapor, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı.

Bu kapsamda Çuhane Caddesi'nde devrilme riski bulunduğu için kaldırılan 15 ağacın yerine, yeni çınar ağaçları dikilecek.

Çuhane Caddesi'ndeki 67 çınar ağacına ise bakım yapılacak.

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de asırlık çınar ağaçlarının röntgeni çekildi - Son Dakika


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