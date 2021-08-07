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Kocaeli'de ata tohumları kadınların elinde yeşeriyor - Son Dakika

Kocaeli'de ata tohumları kadınların elinde yeşeriyor

07.08.2021 11:04
Kocaeli'de ata tohumları kadınların elinde yeşeriyor, System.String[]

Kocaeli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Ata Tohumu" projesi kapsamında toprakla buluşan "ata tohumları" ilk mahsullerini verdi.

Kocaeli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Ata Tohumu" projesi kapsamında toprakla buluşan "ata tohumları" ilk mahsullerini verdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, proje kapsamında kentteki kırsal mahalleleri gezerek 57 kadından 491 ata tohumu topladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen tohumlardan 250'si Ulusal Gen Bankası'nda koruma altına alınırken, şu ana kadar Kandıra kıl biberi, salçalık biber ile Kandıra Anka domates ve turuncu çeri kokteyl domates ata tohumu olarak tescil edildi. Gen kaynaklarının korunması için İzmit, Kandıra, Karamürsel ve Kartepe ilçelerindeki 16 gönüllü kadına verilen atalık tohumlar, mayıs ayında toprakla buluşturuldu. Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen fideler, ilk ürünlerini verdi. Yeterli olgunluğa ulaşan domates ve biberlerin hasadı AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

"Ata tohumlarının çoğaltılması konusunda çok büyük istek var"

Katırcıoğlu, Karamürsel'de gönüllü Serap Aslan'a ait bahçede gerçekleştirilen hasatta, AA muhabirine, ata tohumlarının Anadolu'nun genetiğini, iklim özelliklerini içinde barındıran güçlü tohumlar olduğunu söyledi. Bu tohumların toplanması, korunması, çoğaltılması ve çiftçiye dağıtılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan projeyi çok önemsediklerini belirten Katırcıoğlu, ata tohumlarının öneminden bahsetti.

Katırcıoğlu, proje kapsamında Kocaeli'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle birlikte ata tohumu toplamaya başladığını anlatarak şöyle devam etti:

"Herkes Kocaeli'yi sanayi ve ticaret şehri olarak bilir, tarımın olmadığını düşünür, fabrika bacalarının yükseldiği bir şehir olarak hayal eder ama Kocaeli tarım ve turizme yönelik şahane bir şehirdir. Kocaeli'de 491'den fazla ata tohumu topladık ve bunları Bakanlığa ilettik. Bunların 250'si yerel tohum olarak tohum bankasına konuldu, 160'ı çimlendirildi ve çoğaltılarak Türkiye genelinde isteyen çiftçilerimize dağıtıldı. Yani Kocaeli çok büyük bir potansiyeli içinde barındırıyor. Bu daha bir senelik bir çalışma. Köylerde bize sürekli talep geliyor, halkımız bu konuda çok duyarlı. Ata tohumlarının çoğaltılması konusunda çok büyük bir bilinç ve istek var. İzmir'den sonra en fazla tohum toplanan şehir Kocaeli oldu."

"Gönüllü 16 kadın tarafından ekilen domates ve biberlerin hasadına başladık"

Çalışmalar kapsamında Kandıra kıl biberi, salçalık biberi ile Anka domatesi ve turuncu çeri domatesin Bakanlık tarafından ata tohumu olarak tescillendiğini dile getiren Katırcıoğlu, "Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzün destekleriyle bu tohumları fide haline getirdik. Gönüllü kadınlarımız ve çiftçilerimize bu fidelerimizi dağıttık. Onlar da tohum üretme çalışması yapıyor. Tescillenen ata tohumlarından elde edilen fideleri mayıs ayında toprakla buluşturduk. Kocaeli'de gönüllü 16 kadın tarafından ekilen domates ve biberlerin hasadına başladık. Verilen bu fidelerle birlikte sadece Karamürsel'deki bahçemizde 800 kilogram kadar domates elde ettik. Onların şimdi tohumları alınacak, seneye çiftçilerimiz artık bunun ticaretine geçebilecekler." diye konuştu.

Kandıra'ya ait yerel biber ve domates çeşitlerinin ülkenin çeşitli yerlerinde üretildiğini ve sofralarda insanlarla buluştuğunu aktaran Katırcıoğlu, bu tohumları yaygınlaştırmak ve çoğaltmak istediklerini belirtti.

Katırcıoğlu, bütün kadınlardan, çiftçilikle uğraşan herkesten bu konuda destek beklediklerini vurgulayarak, "Ellerinde dedelerinden, annelerinden sandıklarında, çatı arasında kalmış tohumları varsa bana veya Tarım İl Müdürlüklerine teslim etsinler." dedi.

Tohum ihracatında da çok önemli bir adım attıklarının altını çizen Katırcıoğlu, "Şu an 86 ülkeye tohum ihraç eden bir ülkeyiz. 500 milyon dolarlık tohum ihracat gelirimiz var. Dünya pazarı 115 milyar dolar. 2023'te 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Sağlığımız için, gıda güvenliği için, ekonomimizi güçlendirmek adına üç boyutlu bir çalışmadır bu." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de ata tohumları kadınların elinde yeşeriyor
Kocaeli'de ata tohumları kadınların elinde yeşeriyor
Kocaeli'de ata tohumları kadınların elinde yeşeriyor
Kocaeli'de ata tohumları kadınların elinde yeşeriyor
Kocaeli'de ata tohumları kadınların elinde yeşeriyor

Domates, Kocaeli, Tarım, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ata tohumları kadınların elinde yeşeriyor - Son Dakika


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