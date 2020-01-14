Kocaeli'de Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

KOCAELİ (AA) Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

KOCAELİ (AA) Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta ilçedeki bir okulda Atatürk büstüne zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli O.Ö'yü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:16 Kaynak: AA
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