Kocaeli'de Atatürk maskına zarar veren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kocaeli'de Atatürk maskına zarar veren kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Atatürk maskına zarar verdiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de Atatürk maskına zarar veren kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Atatürk maskına zarar verdiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ömerağa Mahallesi'nde Sanat Sokağı'ndaki Atatürk maskının yerinde olmadığı ihbarı üzerine İzmit Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, maskı söküp yere atan ve daha sonra geri dönüp yanına alan M.B.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan M.B.B, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Atatürk maskına zarar veren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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