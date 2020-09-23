Kocaeli'de Atatürk maskına zarar veren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Atatürk maskına zarar verdiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ömerağa Mahallesi'nde Sanat Sokağı'ndaki Atatürk maskının yerinde olmadığı ihbarı üzerine İzmit Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, maskı söküp yere atan ve daha sonra geri dönüp yanına alan M.B.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan M.B.B, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:45 - Kaynak: AA
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