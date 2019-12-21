Kocaeli'de atık fabrikasının depo kısmı alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de atık fabrikasının depo kısmı alev alev yandı - Son Dakika

Kocaeli'de atık fabrikasının depo kısmı alev alev yandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yağ tanklarının alev alması sonrasın çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'de atık fabrikasının depo kısmı alev alev yandı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yağ tanklarının alev alması sonrasın çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın 13.30 sırasında Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre fabrika bahçesindeki atık lastik deposunda bulunan yağ tanklarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tankların kısa sürede alev alması sonucu büyüyen yangın atık kısmını sararken, durumu gören fabrika çalışanları itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın söndürüldü. Fabrikada maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor
Prof. Dr. Canan Karatay: "Fabrikadan çıkmış ürünler hakiki besin değil" Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti! Bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
22:10 Yasak aşk yaşadığı adamı öldürüp intihar etmişti, cenazeler Adli Tıp'a kaldırıldı - Son Dakika Haber
22:08 YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Güvenç, Ukrayna gezisini değerlendirdi - Son Dakika Haber
21:46 "Sihirli Flüt"ün notaları St. Paul Anıt Müzesi'nde yankılandı - Son Dakika Haber
21:34 Huysuz ve obur kedi Garfield'ın el çizimleri açık attırmayla satışta - Son Dakika Haber
21:30 Ankara'da dorse hırsızlarına suçüstü: 4 tutuklama - Son Dakika Haber
20:48 Tarlasında bulduğu 'gök taşı'nı banka kasasında saklıyor - Son Dakika Haber
20:22 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 22:28:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de atık fabrikasının depo kısmı alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]