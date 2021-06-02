Kilez Deresi'ni atık su ile kırmızıya boyayan firmaya ceza - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, İzmit Körfezi'ne dökülen Kilez Deresi'ne, firma tarafından kırmızı renkte atık su bırakıldı. Atığın yayılmaması için dereye bariyer çekildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, firmaya ceza uyguladı.

Başiskele'de, Kilez Deresi'nden İzmit Körfezi'ne kırmızı renk maddenin aktığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemede bulundu. Başyiğit Caddesi'nde faaliyet gösteren firmanın, yağmur suyu hattından dereye deşarj yaptığı belirlendi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kirliliğe müdahale edilerek, atığın yayılmaması için dereye bariyer sistemi kuruldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olan firmaya cezai işlem uyguladı.

Vezirçiftliği Mahallesi'nin muhtarı Bahattin Akyaka, "Kilez Deresi'ne kırmızı madde döküldüğünü görenler ihbarda bulundu. Çevre ekipleri, gelerek müdahalede bulundu. Firmayı kısa sürede tespit ettiler" dedi.