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Kocaeli'de atık su yönetmeliğine uymayan 20 tesise 2 milyon 968 bin 800 lira para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de atık su yönetmeliğine uymayan 20 tesise 2 milyon 968 bin 800 lira para cezası

03.07.2021 17:20
Kocaeli'de atık su yönetmeliğine uymayan 20 tesise 2 milyon 968 bin 800 lira para cezası, System.String[]

Kocaeli'de, 6 ayda atık su yönetmeliğine uymayan 20 tesise 2 milyon 968 bin 800 lira idari yaptırım uygulandı.

Kocaeli'de, 6 ayda atık su yönetmeliğine uymayan 20 tesise 2 milyon 968 bin 800 lira idari yaptırım uygulandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde bulunan 13 sabit hava kalitesi ölçüm istasyonunda olumsuzluk tespit edilmesi durumunda derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.

Valilik tarafından lisanslı tehlikeli atık geri kazanım/bertaraf ve ara depolama tesislerine kamera sistemi kurulduğu, 24 saat esasına alınan kayıtların da 1 yıl süreyle saklandığı aktarılan açıklamada, çalışmanın kaçak atık dökümlerinin önüne geçilmesinde örnek teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, kaçak vidanjör dökümlerinin engellenmesine yönelik çalışmalardan bahsedilerek, şunlar kaydedildi:

"Gerek il içinden gerekse il dışından atık su transferi yapan tüm vidanjörlerle transfer edilen atık suların kaynağından bertaraf noktasına kadar izlenebilmesinin mümkün kılınması, kaçak deşarjların anında tespit edilerek gerekli iş ve işlemlerin tesis edilebilmesi amacıyla Türkiye'de ilk defa ilimizde faaliyet gösteren atık su taşıyan tüm vidanjörlere cip taktırılması sağlanmıştır.

İlimizde hava kalitesini iyileştirmeye yönelik kimyasal depolamalara ilişkin Valilikçe Türkiye'de ilk defa kimyasal depolama yapan firmaların emisyonlarına yönelik çalışma yapılmış, belli başlı kimyasallar için emisyon tedbirleri bir standarda bağlanmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 20 personelden oluşturulan ve 24 saat esasına göre görev yapan 10 ekiple 2021 yılı başından bugüne 584 kez atık su denetimi yapılmıştır. Bu denetimlerde alınan 245 numune analiz edilmek üzere laboratuvara teslim edilmiştir. Çalışmalar neticesinde 1 Ocak- 30 Haziran tarihlerinde 1400 tesis denetlenmiş, uygunsuzluk tespit edilen 20 tesise 2 milyon 968 bin 800 lira idari yaptırım uygulanmıştır."

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" projesinin başlangıcından itibaren kentte 102 bin 164 ton atık kağıt, 43 bin 369 ton atık cam, 31 bin 469 ton atık metal ve 57 bin 548 ton atık plastik toplandığı bildirildi.

Kocaeli'de 674 bin 835 metreküp müsilaj toplandı

Vali Seddar Yavuz başkanlığında devam eden müsilajla mücadele çalışmalarına değinilen açıklamada, "Kocaeli'de toplamda 674 bin 835 metreküp müsilaj toplanarak usulüne uygun bir şekilde bertaraf edilmiştir. Ayrıca Valilik koordinasyonunda deniz kirliliğine neden olabilecek işletmeler, limanlar ve benzeri tesislerin denetlenerek oluşabilecek deniz kirliliğinin önüne geçilmesi için alıcı ortama deşarjı olan Organize Sanayi Bölgeleri, İSU arıtma tesisleri ve sanayi tesislerinde, arıtma durumu ve iyileştirme çalışmalarını belirleme kapsamında saha incelemeleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kimyasal, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de atık su yönetmeliğine uymayan 20 tesise 2 milyon 968 bin 800 lira para cezası - Son Dakika


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