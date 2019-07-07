Kocaeli'de atık yangını
5 dakika önce
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde atık depolama sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:36 Kaynak: AA
'nin Körfez
ilçesinde atık depolama sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yavuz Sultan Selim
Mahallesi'nde bulanan atık depolama sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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