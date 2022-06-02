Kocaeli'de atıkları dereye döken besi çiftliği hakkında adli işlem başlatıldı

Gölcük ilçesinde atıklarını Beyeoğlu Deresi'ne döktüğü belirlenen besi çiftliği hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Çevre Haftası dolayısıyla denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, ilçedeki bir besi çiftliğinin hayvan ve insan atıklarını toprak ve çalılarla gizlenmiş borularla üzerinde içme suyu tesisi bulunan Beyoğlu Deresi'ne döktüğünü tespit etti.

İlgili firma hakkında "çevreyi kasten kirletmek" suçundan adli işlem başlatıldı.