Kocaeli'de ATM dolandırıcıları polisin takibiyle yakalandı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük'te para çekme makinelerine yerleştirdikleri aparatla vatandaşların hesabını boşaltan dolandırıcıları takibe aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimlik tespitini yapan ekipler, İstanbul 'dan kiraladıkları otomobil ile Gölcük'e geldikleri belirlenen H.Ç. ve M.E.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı

İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi

Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil