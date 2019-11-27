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Kocaeli'de avukatların ofisini kurşunladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
6 saat önce
İzmit ilçesinde avukatların bürosuna ateş açtığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:42 Kaynak: AA
İzmit ilçesinde avukatların bürosuna ateş açtığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Barosu avukatlarından E.A. ile A.A'nın Körfez Mahallesi'nde bulunan bürolarının kurşunlandığı ihbarı üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli R.G'yi Kartepe ilçesi Köseköy mevkisinde yakaladı.
Emniyete götürülen şüphelinin, borcu nedeniyle icraya verildiği için sinirlenerek büroya ateş ettiği ileri sürüldü.
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