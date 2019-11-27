Kocaeli'de avukatların ofisini kurşunladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Emniyete götürülen şüphelinin, borcu nedeniyle icraya verildiği için sinirlenerek büroya ateş ettiği ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Barosu avukatlarından E.A. ile A.A'nın Körfez Mahallesi'nde bulunan bürolarının kurşunlandığı ihbarı üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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