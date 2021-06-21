Ayağı çatıya sıkışan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ayağı çatıya sıkışan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Değirmendere Yalı Mahallesi Kayacan Sitesi'nde iki katlı bir evin çatısında ayağı sıkışan martıyı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, merdivenle ulaştıkları çatıda ayağı sıkışan martıyı kurtardı.
Daha sonra zabıta ekiplerine teslim edilen martı, tedavi için veteriner hekime götürüldü.
Kaynak: AA
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