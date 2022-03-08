Kocaeli'de ayçiçeği yağı stoku yapan markete işlem yapıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de ayçiçeği yağı stoku yapan markete işlem yapıldı

08.03.2022 15:13
Kocaeli'de ayçiçeği yağı stoku yapan markete işlem yapıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde deposunda ayçiçeği yağı stoku yaptığı tespit edilen market hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde deposunda ayçiçeği yağı stoku yaptığı tespit edilen market hakkında işlem başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyatların artacağı yönündeki spekülatif iddiaların ardından raflardaki ayçiçeği yağlarını depolara kaldırdığı öne sürülen marketlere yönelik harekete geçti.

Belediye Başkanı Hamza Şayir'in talimatıyla, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile ilçe genelindeki zincir marketleri denetleyen görevliler, rafları kontrol etti.

Bir marketin rafında 5 litrelik ayçiçeği yağı olmadığını fark eden ekipler, söz konusu ürünlerin depoda koliler halinde bekletildiğini tespit etti.

Bunun üzerine vatandaşları mağdur eden market hakkında tutanak tutuldu.

Denetimlerde, ürünlerin raf ve kasa fiyatı, son kullanma tarihi ile ekmek gramajlarını da inceleyen ekipler, eksikliği bulunan marketleri uyardı.

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Kocaeli'de raflara konulmayan yağlar depolardan çıktı Kocaeli'de raflara konulmayan yağlar depolardan çıktı Yenişehir Belediyesinden marketlere denetim Yenişehir Belediyesinden marketlere denetim

Dilovası, Ticaret, Kocaeli, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ayçiçeği yağı stoku yapan markete işlem yapıldı - Son Dakika


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