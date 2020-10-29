Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın ve devrilen aydınlatma direğinin kaldırılmasının ardından normale döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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