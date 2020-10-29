Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi Tuzla Caddesinde, Ali Haydar A. yönetimindeki 41 AAB 923 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın ve devrilen aydınlatma direğinin kaldırılmasının ardından normale döndü.
- Kaynak: AA
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