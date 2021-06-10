Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre, K.E. idaresindeki 41 AGZ 207 plakalı otomobil, Güzeltepe Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan sürücü K.E, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik, hasar gören aydınlatma direğinin onarılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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