Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de ayva şenliği düzenlenecek
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Kocaeli'de ayva şenliği düzenlenecek

1 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 5 Ekim'de 3. Eşme Ayva Şenliği düzenlenecek.

Kocaeli'de ayva şenliği düzenlenecek, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 5 Ekim'de 3. Eşme Ayva Şenliği düzenlenecek.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, marka tescili alınan Eşme Ayva'sının tanıtımına katkı sağlayacak olan şenlik, 5 Ekim saat 13.00'de Eşme Sahili'nde Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kartepe Eşme Ayvası Şenliği'nde "En Güzel Ayva" ve "En Güzel Ayva Yemeği" kategorilerinde yarışmalar düzenlenecek.

"En Güzel Ayva" kategorisinde birinciye 2 bin 500, ikinciye bin 500, üçüncüye bin lira, "En Güzel Ayva Yemeği" kategorisinde birinciye bin 500, ikinciye bin ve üçüncüye 500 lira ödül verilecek.

Kartepe Belediyesi tarafından şenlik alanına kurulan stantları, Eşme'nin eşsiz ayvası süsleyecek.

Ayva üreticileri, kuracakları stantlarda ayva satışı da yaparken, zanaatkarlar kendilerine ayrılan ebru, hat, cam sanatı, kaligrafi, Kandıra Bezi ve Çini stantlarında sanatlarını icra edebilecek.

Ayrıca tarım araç gereç aletleri standında, son teknoloji ürünler sergilenecek.

Kartepe Belediyesi Mehteran takımı ve Kartepe Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile başlayacak olan sahne programı ise ilerleyen saatlerde konserle devam edecek.

Şenlikte, animasyon gösterileri, kukla gösterileri, gölge oyunları ve oyun grupları ile çocuklar da eğlenecek.

Kartepe, Kocaeli, Eşme, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emirates, 15 bin TL maaşla kabin görevlisi alımı için Türkiye'ye geliyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı! İşte tüm merak edilenler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi görünce salona girmedi İstanbul'da bir kişi, sokak ortasında arkadaşının üzerine kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:35:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de ayva şenliği düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]