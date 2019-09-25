Kocaeli'de ayva şenliği düzenlenecek

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 5 Ekim'de 3. Eşme Ayva Şenliği düzenlenecek.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, marka tescili alınan Eşme Ayva'sının tanıtımına katkı sağlayacak olan şenlik, 5 Ekim saat 13.00'de Eşme Sahili'nde Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kartepe Eşme Ayvası Şenliği'nde "En Güzel Ayva" ve "En Güzel Ayva Yemeği" kategorilerinde yarışmalar düzenlenecek.

"En Güzel Ayva" kategorisinde birinciye 2 bin 500, ikinciye bin 500, üçüncüye bin lira, "En Güzel Ayva Yemeği" kategorisinde birinciye bin 500, ikinciye bin ve üçüncüye 500 lira ödül verilecek.

Kartepe Belediyesi tarafından şenlik alanına kurulan stantları, Eşme'nin eşsiz ayvası süsleyecek.

Ayva üreticileri, kuracakları stantlarda ayva satışı da yaparken, zanaatkarlar kendilerine ayrılan ebru, hat, cam sanatı, kaligrafi, Kandıra Bezi ve Çini stantlarında sanatlarını icra edebilecek.

Ayrıca tarım araç gereç aletleri standında, son teknoloji ürünler sergilenecek.

Kartepe Belediyesi Mehteran takımı ve Kartepe Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile başlayacak olan sahne programı ise ilerleyen saatlerde konserle devam edecek.

Şenlikte, animasyon gösterileri, kukla gösterileri, gölge oyunları ve oyun grupları ile çocuklar da eğlenecek.