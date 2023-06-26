Kocaeli'de baba oğlu tartışması kanlı bitti: Baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Kocaeli'de baba oğlu tartışması kanlı bitti: Baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli'de baba oğlu tartışması kanlı bitti: Baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü

26.06.2023 10:57

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Yılmaz Koç, tartıştığı oğlu Tayfun Koç'u boğazını keserek öldürdü. Baba Yılmaz Koç, tutuklandı.

KOCAELİ'de, tartıştığı Tayfun Koç'u (28) boğazını bıçakla keserek öldüren babası Yılmaz Koç, tutuklandı.

Olay, 24 Haziran akşamı, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde 5 katlı apartmanda meydana geldi. Yılmaz Koç ile oğlu Tayfun Koç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Koç, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla çeşitli yerlerinden bıçakladığı oğlunu, daha sonra boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yılmaz Koç, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA
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