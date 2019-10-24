Kocaeli'de baba ve kızının öldüğü patlama

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir evde patlama sonucu çıkan, baba ile kızının öldüğü yangında ağır yaralanan anne Fadime İlkinci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

15 Ekim'de, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen patlama sonucu çıkan ve Mehmet Hilmi İlkinci ile down sendromlu kızı Zümra İlkinci'nin hayatını kaybettiği yangında yaralanan anne Fadime İlkinci, 9 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay

Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evde 15 Ekim'de henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmıştı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından evde yapılan incelemede, Mehmet Hilmi İlkinci ve down sendromlu kızı Zümra İlkinci'nin cesedine ulaşılmıştı.

Ağır yaralanan anne Fadime İlkinci ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Olayla ilgili tamamlanan ön otopsi raporunda, baba ve kızının başlarında "bitişik atış kurşun izi" olduğu belirlenmişti.