Baba ve oğulları trafikte tartıştıkları kişilerce darbedildi - Son Dakika
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Baba ve oğulları trafikte tartıştıkları kişilerce darbedildi

05.05.2022 15:25

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baba ve oğulları, hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle korna çalarak tepki gösterdikleri sürücü ve akrabalarınca darbedildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baba ve oğulları, hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle korna çalarak tepki gösterdikleri sürücü ve akrabalarınca darbedildi.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü eşi Ö.Ö, çocukları B.T.Ö. (14) ve A.A.Ö. (12) ile akraba ziyaretine giden Tuncay Ö, dar bir ara sokakta sollama yapmaya çalışan aracı korna çalarak uyardı.

Uyarıya sinirlenen sürücü, Tuncay Ö'nün kullandığı aracı takip etmeye başladı.

Kışla Sapağı mevkisinde aracını yol kenarına çekip aşağı inen Tuncay Ö. ile diğer araçtan inen Tarık D. ve Serkan T. arasında kavga çıktı.

Tarık D. ve Serkan T'nin haber vermesiyle akrabalarının olay yerine gelmesi sonucu kavga büyüdü.

Kalabalık grup tarafından darbedilen Tuncay Ö. ve oğulları B.T.Ö. ve A.A.Ö. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavga olay yerine gelen polis ekiplerince sonlandırılırken, Tuncay Ö. ve çocukları Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Darp raporu alan Tuncay Ö. ve çocukları, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Tarık D. ve Serkan T. ile M.T. ve G.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, taraflar arasında yaşanan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Baba ve oğulları trafikte tartıştıkları kişilerce darbedildi
Baba ve oğulları trafikte tartıştıkları kişilerce darbedildi
Baba ve oğulları trafikte tartıştıkları kişilerce darbedildi
Baba ve oğulları trafikte tartıştıkları kişilerce darbedildi
Baba ve oğulları trafikte tartıştıkları kişilerce darbedildi

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baba ve oğulları trafikte tartıştıkları kişilerce darbedildi - Son Dakika


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