Kocaeli\'de baba ve oğlu 1 gün arayla yaşamını yitirdi

İzmit'te hayatını kaybeden babasının cenazesini yıkarken fenalaşan Ahmet Temel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BABASININ CENAZESİNİ YIKARKEN FENALAŞTI

İzmit'te yaşayan 92 yaşındaki Maksut Temel, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Babasının ölümüne üzülen ve cenazesinin yıkandığı esnada fenalaşan 66 yaşındaki oğlu Ahmet Temel, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Ahmet Temel'in aort damarında yırtılma meydana geldiği belirlenerek ameliyata alındı.

Ahmet Temel

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Temel ve babasının 1 gün arayla yaşamını yitirmesi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Maksut Temel

BABA VE OĞLU 1 GÜN ARAYLA DEFNEDİLDİ

Maksut Temel'in cenazesi dün Kuruçeşme Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Kendisinden 1 gün sonra yaşamını yitiren oğlu Ahmet Temel'in cenazesi ise bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.