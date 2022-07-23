Daha sonra evin balkonuna çıkan Mert A'yı polis ve itfaiye ekipleri ikna ederek balkondan indirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler baba ve oğlu ayırdıkları sırada Mert A. sinir krizi geçirerek belinden çıkarttığı bıçakla kendisini yaraladı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de babasıyla kavga eden genç sinir krizi geçirerek bıçakla kendisini yaraladı - Son Dakika

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