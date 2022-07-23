Kocaeli'de babasıyla kavga eden genç sinir krizi geçirerek bıçakla kendisini yaraladı - Son Dakika
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Kocaeli'de babasıyla kavga eden genç sinir krizi geçirerek bıçakla kendisini yaraladı

23.07.2022 06:10
Kocaeli'de babasıyla kavga eden genç sinir krizi geçirerek bıçakla kendisini yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasıyla tartışan Mert A. sinir krizi geçirerek bıçakla kendisini yaraladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasıyla tartışan Mert A. sinir krizi geçirerek bıçakla kendisini yaraladı.

Zabıtan Mahallesinde yaşayan Mert A. babası Gökhan A. ile evlerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler baba ve oğlu ayırdıkları sırada Mert A. sinir krizi geçirerek belinden çıkarttığı bıçakla kendisini yaraladı.

Daha sonra evin balkonuna çıkan Mert A'yı polis ve itfaiye ekipleri ikna ederek balkondan indirdi.

Baba Gökhan A. ise gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kocaeli, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de babasıyla kavga eden genç sinir krizi geçirerek bıçakla kendisini yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de babasıyla kavga eden genç sinir krizi geçirerek bıçakla kendisini yaraladı - Son Dakika
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