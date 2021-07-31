Kocaeli'de orman yangını riski nedeniyle çöplerin yakılması yasaklandı - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangın riski nedeniyle il genelinde bağ ve bahçe temizliği sonucunda oluşan çöplerin yakılmasının yasaklandığını bildirdi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte bahçe ve ev eklentilerinde ot, çalı ve çırpıların yakılması sonucu 2 yangın çıktığını hatırlattı.

Orman yangınlarının önlenmesine ilişkin aldıkları kararlara değinen Vali Yavuz, "Bu nedenle bağ ve bahçe temizliği sonucunda oluşan çöplerin yakılması yasaklanmıştır. Hep beraber bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Sizlere güveniyoruz. Orman yangınlarının önlenmesi için almış olduğumuz kararları da Emniyet Müdürlüğümüze bağlı polislerimiz (özel harekat) dahil uyguluyor ve denetliyor. Lütfen kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

İl genelinde dün, hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması ve havai fişek atılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştı.