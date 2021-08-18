Kocaeli'de bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ekipler tarafından 15 kök kenevir ise imha edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce şüphelinin evinde yapılan aramada bahçede ekili, boyları yaklaşık 2 metreyi bulan 15 kök kenevir ele geçirildi.

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