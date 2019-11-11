Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de bahçesindeki prefabrik yanan okul tatil edildi
Son Dakika Güncel Kocaeli'de bahçesindeki prefabrik yanan okul tatil edildi

Kocaeli'de bahçesindeki prefabrik yanan okul tatil edildi

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bahçesindeki prefabrik yapı yanan okulda eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli'de bahçesindeki prefabrik yanan okul tatil edildi, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bahçesindeki prefabrik yapı yanan okulda eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'ndeki Yarbay Refik Cesur İlkokulu'nun bahçesindeki ek bina inşaatında çalışan işçilerin kullandığı çelik konstrüksiyondan yapılan prefabrikte, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri öğrencileri tahliye ederken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında oluşan yoğun duman nedeniyle okulda eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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