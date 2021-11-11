Kocaeli'de bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Tuğba Ş. ve kızı Elif Ş. hafif yaralandı.

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