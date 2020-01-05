Kocaeli'de bakıma muhtaç 2 bin 139 kişiye aile şefkati - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kocaeli'de bakıma muhtaç 2 bin 139 kişiye aile şefkati - Son Dakika

Kocaeli'de bakıma muhtaç 2 bin 139 kişiye aile şefkati

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında bakıma muhtaç 2 bin 139 kişinin yüzü güldürüldü.

Kocaeli'de bakıma muhtaç 2 bin 139 kişiye aile şefkati, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında bakıma muhtaç 2 bin 139 kişinin yüzü güldürüldü.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirdiği "Evde Bakım Hizmeti" ile adeta bir aile şefkati sağlıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile 2 bin 139 kişinin derdine derman olundu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, her hafta periyodik olarak hastaları ziyaret edip öz bakımını yapıyor. Yatağa mahkum olarak yaşayan hastaların öz bakımının yanı sıra evleri de ekipler tarafından temizleniyor. Yapılan hizmetle vatandaşların yüzleri gülüyor.


Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında "Evde Bakım Hizmeti" almaya başlayan vatandaşların tırnak kesimi, saç kesimi ve diğer kişisel temizlikleri yapılıyor. Ayrıca evde bakım hizmeti kapsamında evin tüm temizliği yapılıyor ve haftalık sıcak yemek veriliyor. 2019 yılında ekipler 1 bin 580 evde öz bakım, 298 evde ev temizliği ve öz bakım, 261 hanede ise ev temizliği yaptı.


Maddi imkansızlıklardan, kimsesizlikten veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacı ile hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçiliyor. Bilgisi alınan hasta vatandaşın evine incelemeye gidiliyor. Gerekli şartların oluştuğu tespit edilen kişiler hakkında karar alınıyor. Kararın ardından Evde Bakım Hizmetleri ekibi evin periyodik olarak temizliğini ve hasta kişinin öz bakımını yapıyor. - KOCAELİ

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:32 Kaynak: İHA
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