Kocaeli'de Bakımdaki Yolcu Vapurunda Alevlenme
20 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bakımda bulunan yolcu vapurunda alevlenme meydana geldi.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde bakımda bulunan yolcu vapurunda alevlenme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Marina
bölgesindeki iskelede bakım için bağlı bulunan yolcu vapurunun motor kısmında yapılan çalışmalar sırasında alevlenme meydana geldi.
İşçilerin müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.
Kontrol amaçlı olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, vapurda incelemede bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:17 Kaynak: AA
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