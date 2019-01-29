Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Bakımdaki Yolcu Vapurunda Alevlenme

Kocaeli'de Bakımdaki Yolcu Vapurunda Alevlenme

20 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bakımda bulunan yolcu vapurunda alevlenme meydana geldi.

Kocaeli'de Bakımdaki Yolcu Vapurunda Alevlenme, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bakımda bulunan yolcu vapurunda alevlenme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Marina bölgesindeki iskelede bakım için bağlı bulunan yolcu vapurunun motor kısmında yapılan çalışmalar sırasında alevlenme meydana geldi.

İşçilerin müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.

Kontrol amaçlı olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, vapurda incelemede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Marina, İzmit, Kocaeli, Güncel
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