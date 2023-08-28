Kocaeli\'de mahalle bakkalı, 12 yaşındaki kız çocuğunu tacizden tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Bakkal işleten bir şahsın, alışverişe giden kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

12 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİ

Olay, dün Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, alışverişe giden 12 yaşındaki bir kızı, mahalle bakkalı A.B. (52) taciz etti. Kız çocuğunun durumu ailesine söylemesi üzerine konu polise intikal ettirildi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri, A.B.'yi gözaltına alarak ifadesi için emniyete götürdü. Suçlamayı kabul etmeyen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.