Kocaeli'de mahalle bakkalı, 12 yaşındaki kız çocuğunu tacizden tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de mahalle bakkalı, 12 yaşındaki kız çocuğunu tacizden tutuklandı

Kocaeli\'de mahalle bakkalı, 12 yaşındaki kız çocuğunu tacizden tutuklandı
Son Güncelleme: 29.08.2023 00:25

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir bakkal işleten şahıs, 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Bakkal işleten bir şahsın, alışverişe giden kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

12 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİ

Olay, dün Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, alışverişe giden 12 yaşındaki bir kızı, mahalle bakkalı A.B. (52) taciz etti. Kız çocuğunun durumu ailesine söylemesi üzerine konu polise intikal ettirildi.

Kocaeli'de bir mahalle bakkalı, 12 yaşındaki kız çocuğunu tacizden tutuklandı

TUTUKLANDI

Polis ekipleri, A.B.'yi gözaltına alarak ifadesi için emniyete götürdü. Suçlamayı kabul etmeyen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, Suç, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de mahalle bakkalı, 12 yaşındaki kız çocuğunu tacizden tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Talisca'dan transfer açıklaması: Buradan ayrılmaya niyetim yok, ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum
00:09 Son Dakika: Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı metrosu 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek
00:04 7.1 büyüklüğündeki deprem ülkede büyük panik yarattı! Tsunami açıklaması da peşi sıra geldi
23:54 Golden sonra Haaland'ın üstüne atlayan kişi dünya boks şampiyonu çıktı
23:21 Sosyal medyadaki canlı yayında Okan Buruk'un oğluna hakaret eden Yaren Çakar'ın hesabı kapatıldı
23:14 Kocaeli'de mahalle bakkalı, 12 yaşındaki kız çocuğunu tacizden tutuklandı
22:41 Nevşehir'de cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
22:20 İstanbul'da halı saha maçı sonrası çıkan kavgada başından vurulan genç hayatını kaybetti
22:11 İstanbul'da cinnet getiren şahıs, önce eşini sonra kendini vurdu
21:55 HDP'nin e-Reçete'ye yönelik Kürtçe tepkisine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2023 00:56:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de mahalle bakkalı, 12 yaşındaki kız çocuğunu tacizden tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement