Kocaeli'de Balık Fiyatları Cep Yakıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de balık fiyatlarında geçtiğimiz aylara göre yaklaşık yüzde 40'lık bir artışın yaşanması, balık pazarlarındaki yoğunluğun azalmasına neden oldu. Artışlar sonrasında balık tezgahlarını süsleyen hamsinin fiyatı 23 TL'ye kadar çıktı. Doğu Marmara'daki balık bolluğunun azalması tezgahlardaki fiyatların yükselmesine neden oldu. Fiyatı 10 TL'ye kadar düşen balık tezgahlarının gözdesi hamsinin fiyatının diğer balıkların fiyatları gibi yükselmesi, ilgiyi azalttı. Hamsinin kilosunun 23 TL, istavrit 15 TL, mezgit 15 TL, çinekop 35 TL, zargana 25 TL, karides 40 TL, tekir 20 TL, sarı kanat 45 TL, turna 40 TL, kalamar 25 TL, kalkan 100 TL' lüfer tane fiyatı 25 lira, palamut tane fiatının 18 liraya kadar yükselmesi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Balıkhan balık Pazarı'nda satışlarda durgunluk yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların azalan ilgisi sonrasında birçok balıkçı ise çareyi fiyatlarda indirim yapmakta buldu. Birçok balıkçı 23 TL'ye kadar yükselen hamsinin kilo fiyatını 15 TL'ye kadar düşürürken, fiyatları yüksek bulan vatandaşlar ise tanıdıkları balıkçılardan indirim yapmalarını isteyerek alışveriş yaptıklarını söylediler.



"Hamsi normalde 20 TL, biz halkımız yiyebilsin diye 15 TL'den veriyoruz"

Balıkhan'da balıkçılık yapan Muhittin Şen, fiyatların vatandaşlara yüksek gelmesi sebebinden dolayı indirim yaptıklarını söyleyerek, "Fiyatlar şu anda normal. Genel olarak ülkemizde fiyatlar yüksek olduğu için balık fiyatları da yüksek geliyor vatandaşlara. En ucuz balık fiyatı 10 liradan başlıyor. En pahalısı ortalama 20 lira. Ama yenir, şu anda balığın mevsiminin en uygun olduğu dönem. Tezgahların en gözde olan balığı hamsi, istavrit, çinekop. Hamsi normalde 20 TL, biz halkımız yiyebilsin diye 15 TL'den veriyoruz. İstavrit, 15 TL, çinekop 25 TL. En pahalı balık ise lüfer ve kalkan. Vatandaşların talebi ise istavrit hamsi ve çinekoba yoğun. Geçen yıla göre balık piyasası bu yıl daha güzel. Balık bol" dedi.



"Esnaf arkadaşlar tanıdık oldukları için fiyatta indirim yapabiliyorlar"

Fiyatların yüksek olması sebebi ile alıveriş yaptığı balıkçıların indirim yaptığını kaydeden Ali Özkan, fiyatların düşürülmesi gerektiğini dile getirerek, "Kış ayı olmasından dolayı fiyatlar genel olarak biraz yüksek ama tanıdık yerlerden aldığımız için arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Esnaf arkadaşlar tanıdık oldukları için fiyatta indirim yapabiliyorlar. Hamsinin de şu an gördüğünüz gibi kilogram fiyatı 23 TL. İnşallah biraz fiyatlar düşer. Benim favorim çinekop ve hamsi. Karadenizli olduğum için ben hamsiyi tercih ediyorum" diye konuştu.



"Et ile yarışan balığı bir işçi nasıl alabilir"

Fiyatların geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttığını ve bu sebepten dolayı balıkların fiyatlarının kendileri için pahalı olduğunu ifade eden Mustafa Şentürk, "Balık fiyatları olduğundan biraz pahalı. Geçen seneki fiyatlara göre neredeyse iki katı. Sene başına göre de yaklaşık yüzde 40 bir artış var. Tabii bunda maliyetlerin artması, iklim şartları, ekonomik şartların zorlaşması etkili olabilir. Ama vatandaş, bu fiyatlardan nasıl alsın? Bu fiyattan balığı bir memur, işçi nasıl aslın? 30-40 liraya nasıl alacak insanlar. Et ile yarışan balığı bir memur nasıl alabilir" şeklinde konuştu.

