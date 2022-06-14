Kocaeli'de balık tutarken denize düşen çocuğu Suriyeli genç kurtardı - Son Dakika
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Kocaeli'de balık tutarken denize düşen çocuğu Suriyeli genç kurtardı

14.06.2022 21:51
Kocaeli'de balık tutarken denize düşen çocuğu Suriyeli genç kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balık tutarken iskeleden denize düşen çocuk, çevredeki bir genç tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balık tutarken iskeleden denize düşen çocuk, çevredeki bir genç tarafından kurtarıldı.

Sekapark'taki bir iskelede balık tutan 10 yaşındaki Recep Sap, dengesi kaybederek denize düştü.

Bu sırada iskelede yürüyen Suriye uyruklu Abdüsselam Hammaş, elbiseleriyle denize atladı.

Hammaş, sırtına aldığı çocuğu vatandaşların yardımıyla iskeleye çıkarmayı başardı.

Sağlık durumu iyi olan Sap, kendisini kurtaran Hammaş'a teşekkür etti.

Hammaş ise yüzmeyi iyi bildiğini belirterek, "O yüzden hemen denize atladım. Kim diye bakmadım. Kendim için, çocuk ve ailesi için mutluyum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de balık tutarken denize düşen çocuğu Suriyeli genç kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de balık tutarken denize düşen çocuğu Suriyeli genç kurtardı - Son Dakika
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