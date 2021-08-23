Kocaeli'de balıkçılar yeni sezon için gün sayıyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala "Vira bismillah" demek için 1 Eylül'ü bekliyor.

Ereğli Mahallesi'nde su ürünlerinde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yeni av sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

Balıkçı Hasan Akış (50), AA muhabirine, 30 yıldan bu yana balıkçılık yaptığını belirterek, sezon yaklaştıkça hazırlıkların hızlandığını söyledi.

Denizle buluşmalarına günler kaldığını vurgulayan Akış, "Geçen yıl müsilajdan dolayı sezonu erken kapattık. Yeni sezona müsilajsız başlayacağız inşallah. Hamsi, istavrit var palamuttan daha haber yok. Şimdi son hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah sorunsuz kazasız bir yıl geçiririz. Bereketli bir sezon bizi bekliyor. Sardalya, hamsi ve istavrit bol olur. Bu yıl geçen sezon yaşanan sıkıntıları yaşamazsak müsilaj gibi. Vatandaşlarımızın yüzünü balıkla güldürürüz inşallah." ifadelerini kullandı.

"Müsilajdan dolayı çok zarar gördük"

Cengiz Çakır (66) da yaklaşık 2,5 yıldır yunus balıklarından yana çok sıkıntı yaşadıklarını ve yunusların ağlarına çok zarar verdiğini bildirdi.

Yunusların, tuttukları balıklara da zarar verdiğine işaret eden Çakır, "Geçen yıl müsilaj nedeniyle büyük tekneler sezonu erken kapattı ama bizler küçük tekne sahipleri ve balıkçılar olarak balık tutmaya devam ettik. Yunus balıklarından daha sonra müsilajdan dolayı çok zarar gördük." diye konuştu,

Onur Kartal (32) ise 15 senedir balıkçılık yaptığını belirterek, "Yani yaşımın yarısını balık yakalayarak geçirdim. Geçen yıl müsilaj bize çok zarar verdi. Şimdilerde bu sıkıntı gözükmüyor. Bu yıl bereketli bir sezon bekliyoruz. Denizden aldığımız işaretler öyle. Arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, istavrit ve hamsi çok olduğunu duyduk. Bereketli bir sezon bizi bekliyor." dedi.